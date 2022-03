Twee tieners aangehouden na bekladdingen met hakenkruis in Ruurlo: ‘Geen rechts-extremisme’

CDA raakt bijna kwart zetels kwijt, opkomst historisch laag: belangrijk­ste conclusies van verkiezin­gen in de regio

ENSCHEDE - Het CDA is in de vijftien gemeenten van deze regio bijna een kwart van de zetels kwijtgeraakt. De lokale partijen profiteren grofweg haast een op een. Maar er is meer. Een lage opkomst bijvoorbeeld. Naast de winst van de lokalo’s nog vijf belangrijke regionale conclusies van de raadsverkiezingen van 2022.

17 maart