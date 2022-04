Tweede plaats voor Needse turnster Rosaly Kolthof in Alkmaar

De Passie 2022 in Rietmolen: ‘Kijk je medemens in de ogen’

RIETMOLEN/BELTRUM/VORDEN - Een populaire Palestijnse activist die werd verraden en terechtgesteld. Zijn verhaal wordt in aanloop naar Pasen al een kleine 2000 jaar steeds opnieuw verteld. De Passie zoals volgende week te beleven in Beltrum, Rietmolen en Vorden, sluit aan bij de wereld van nu. „Eigenlijk is er niets veranderd, als het gaat om verraad en haat.”

5 april