Tweemaal goud en zilver voor touwtrekkers Heure op EK in Southport

De herenploeg in de 680 kilogramklasse kwam zaterdag in actie en werd groepswinnaar. In de halve finale werd Ierland aan de zegekar gebonden. In de eindstrijd moesten de Nederlanders het opnemen tegen Zwitserland. De eerste beurt werd gewonnen, de tweede ging verloren. De derde trek moest de beslissing geven. Het werd zeer spannend, maar de Oranjeploeg trok aan het langste eind en werd Europees kampioen.

,,Hoe mooi is deze sport'', stelde een Heure-deelnemer na afloop vast. ,,Na de wedstrijd zie je dat de winnaar en de verliezer bij het handen wassen samen nog even het duel doornemen.''

De mannen 720 kg met Heure-leden veroverden zondagmorgen het tweede goud voor Nederland, door in de finale Ierland te verslaan. Later op de dag trof het mannenteam 640 kg Zwitserland. De ploeg was nagenoeg hetzelfde van samenstelling als in de andere gewichtsklassen. ,,We dachten dat het niet spannender kon'', constateerde een aanwezige. ,,Wat een krachtsinspanning werd geleverd.'' Het werd zilver, maar volgens de Nederlandse touwtrekkers was het wel zilver met een gouden rand.