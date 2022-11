Twentse vuurwerkhandelaren Ruud en Ivo vrezen voor meer illegale handel: ‘Cobra’s verpesten markt en zijn levensgevaarlijk’

Bij de schietweek in Eibergen wordt opgelegd geschoten: ‘Met luchtbuks, want dat is het enige dat mag in Nederland’

Een avondje gezelligheid en kijken of je goed kunt mikken. Je zou het ook kennismaken met de schietsport kunnen noemen. Want deelnemers aan de jaarlijkse schietweek van de schietvereniging Kerkloo in Eibergen zijn veelal vriendengroepen, buurten, collega’s of families. Vijf vragen aan secretaris Gerben Kemink over de schietweek.

7 november