Twintig schoolkinderen uit Lichtenvoorde gered uit brandende touringcar, steenmarter lijkt de boosdoener

UPDATE EN VIDEOGROENLO - Een touringcar met twintig leerlingen en twee docenten is vrijdagmiddag op de N18 tussen Enschede en Varsseveld in brand gevlogen. Alle inzittenden konden er op tijd uit. De uitgebrande bus, eigendom van TCR Raalte, wordt weggesleept door een bergingsbedrijf.

Eerder vanmiddag zagen automobilisten vlammen uit de nog rijdende bus komen. De buschauffeur heeft het voertuig vervolgens op een parkeerplaats voor noodgevallen aan de kant gezet. Dit was tussen Eibergen en Groenlo. In de bus zaten een kleine twintig kinderen van scholengemeenschap Marianum uit Lichtenvoorde. Zij kwamen terug van een schoolreisje in Neede. De bus vatte snel vlam. De motor bleek toen al volledig in brand te staan. Het zorgde voor een forse rookontwikkeling.

De leerlingen en docenten hebben zichzelf in veiligheid gebracht door over een droge sloot te springen. De conciërge van de school en toegesnelde ouders hebben de kinderen opgehaald en terug naar school gebracht, vertelt Raymond Nijenhuis, hij is locatiedirecteur van het Marianum in Lichtenvoorde en sprak een van de docenten die mee was met het schoolreisje. ,,Daar hebben ze wat gedronken en nog nagepraat. Een aantal leerlingen was erg geschrokken, andere vonden het een avontuur. Sommige leerlingen zijn gewoon zelf naar huis gefietst.”

De tweedejaars vmbo-leerlingen van het Marianum deden vrijdag mee aan de zeepkistenrace op de Needse Berg die ieder jaar in de regio wordt gehouden, vertelt Nijenhuis. De eerste keer voor het Marianum. ,,Ze hadden nog prijzen gewonnen.” Een aantal helmen en een achtergebleven tas van een docent is met de bus in vlammen opgegaan. Nijenhuis: ,,Het is jammer dat het schoolreisje zo is afgelopen. Maar het had vele malen erger gekund.

Steenmarter

Een deel van het wegdek van de N18 tussen Eibergen en Groenlo is door de brand beschadigd geraakt. Rijkswaterstaat is aanwezig voor reparatiewerkzaamheden. De weg gaat vermoedelijk pas in de nacht weer open.

Drie brandweerauto’s kwamen vrijdag ter plaatse voor de bluswerkzaamheden, maar konden niet voorkomen dat de touringcar volledig uitbrandde. Tijdens de bluswerkzaamheden hebben brandweerlieden een beest uit de bus gespoten. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een steenmarter. Gesuggereerd wordt dat dit dier de brand heeft veroorzaakt.

Volledig scherm De bus brandde volledig uit. © News United/112 Achterhoek Nieuws