Van Fête tot klankschalen en meer groens op natuurfeest Kronenkamp

NEEDE - Voor de derde keer werd zondag een natuurfeest gehouden in Natuurpark Kronenkamp. Het Fête de la Nature was er één van een landelijk geheel op diverse locaties. In Neede werden bezoekers getracteerd op gitaarklanken en in het 360 graden-theater in wording op tonen uit klankschalen.