Van ‘panic room’ en bediendenkamer tot privéstrand: dit zijn de negen duurste miljoenenvilla’s in Gelderland

Wandelen kan volgens deze Achterhoek­se helpen om een winterdip te voorkomen: ‘zorgt voor geluksstof­je endorfine’

Lopen is zalvend voor de ziel, stelt de in de Achterhoek opgegroeide auteur en Nouveau-hoofdredacteur Claudia Straatmans in Het 4-seizoenenwandelboek. Zeker nu de dagen kort zijn en een winterdip op de loer ligt.

20 november