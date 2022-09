Van universitair hoofddocent naar rector in het voortgezet onderwijs: ‘Mijn zoon kwam hier tot rust en ik wilde daarom graag iets terug doen’

Ze is een van dé experts van het Oekraïneconflict in Nederland en België en was de afgelopen tijd soms zelfs dagelijks te gast bij tv- en radioprogramma’s. Tegelijkertijd gaf ze als universitair hoofddocent college aan honderden studenten en leiding aan een van de grootste afdelingen bij de Universiteit van Utrecht. Sinds donderdag is Laurien Crump (44) rector van Schaersvoorde, een middelbare school in Aalten, Winterswijk en Dinxperlo.