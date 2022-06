Verdachte aangehouden voor verwoestende brand in scoutinggebouw Groenlo

Einde aan hondenbe­las­ting in Aalten; ‘heffing is ouderwets en zeer discutabel’

AALTEN - Hondeneigenaren in Aalten betalen vanaf 1 januari 2023 waarschijnlijk minder hondenbelasting. Het is de bedoeling dat de heffing in vier jaar tijd wordt afgebouwd van 62 euro naar 0 euro. Een motie van CDA en CU in de gemeenteraad werd dinsdagavond aangenomen.

1 juni