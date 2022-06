Vergrijzing en te weinig jongeren: groot tekort op arbeidsmarkt in Achterhoek dreigt

Allereer­ste burgemees­ter van Bronck­horst overleden: ‘In belangrij­ke mate bijgedra­gen aan geslaagde fusie’

ZELHEM - Henk van der Wende, de állereerste burgemeester van fusiegemeente Bronckhorst in 2005, is recent overleden. De oud-burgemeester van Zelhem is 82 jaar oud geworden.

28 juni