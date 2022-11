Vergunning alsnog geweigerd: streep door uitbreiding gezondheidscentrum Eibergen

Bij de beoogde uitbreiding ging het om de bouw en het gebruik van een extra verdieping op het pand van het gezondheidscentrum aan de J.W Hagemanstraat in Eibergen. De gemeente gaf daar in januari van dit jaar een vergunning voor af, maar haalt daar nu dus toch nog een streep door. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag besloten nadat de bezwarencommissie de klachten van omwonenden eerder gegrond had verklaard.

In het gezondsheidscentrum zijn meerdere zorgaanbieders gevestigd, zoals een tandartsen- en homeopathiepraktijk.

De bezwaren van de buurtbewoners tegen de uitbreiding richtten zich onder meer op het parkeren nabij het gezondheidscentrum, de verkeersafwikkeling en procedurele fouten rond de vergunningsaanvraag. Zo is in de procedure aanvankelijk de verkeerde naam gebruikt, een fout die inmiddels is hersteld. Tot de bezwaarmakers behoort onder meer een pandeigenaar elders in de J.W. Hagemanstraat.

Niet goed voorbereid

De gemeente Berkelland erkent nu dat dat het eigen besluit om de Omgevingsvergunning in januari 2022 af te geven niet goed is voorbereid en onvoldoende is gemotiveerd. „Hier is geen sprake van een zorgvuldige voorbereiding en ook geen goede belangenafweging”, stelt het college.

Uit de stukken over de alsnog geweigerde vergunning zegt de gemeente Berkelland dat het niet duidelijk is of het aantal benodigde parkeerplaatsen voor het gezondheidscentrum wel kan worden gerealiseerd. De tekening die hier helderheid over zou moeten geven is niet op schaal, waardoor volgens de gemeente niet kan worden gecontroleerd of de parkeerplaatsen en de rijcurves van de te parkeren auto’ aan de normen voldoen.

Geen gegevens aangeleverd

Wethouder Arjen van Gijssel over het weigeren van de vergunning: „Tijdens de behandeling van de bezwaren hebben wij de eigenaar van het pand van het gezondheidscentrum meerdere keren gevraagd om allerlei gegevens aan te leveren. Dat is niet gebeurd.” Ook een aantal aanvullende vragen bleef volgens het college onbeantwoord. Die vragen gingen over het gebruik van de ingetekende parkeerplaatsen bij de pinautomaat in de straat, de locatie van het laden en lossen voor de apotheek en bij de achterzijde van de J.W. Hagemanstraat.

Van Gijssel: „We weten niet waarom er geen gegevens en antwoorden zijn gekomen, maar er restte ons niets anders dan het besluit over de vergunning te herroepen.”