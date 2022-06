Verhalen over de ‘kolonie’ met een eigen route

Voor wie ‘vers’ in Rekken de weg zoekt is het verwarrend. Je hebt het dorp Rekken, maar als je dat uitrijdt kom je 1,5 kilometer of zo verderop wéér in een dorp Rekken terecht. Vroeger heette het daar Rekkensche Inrichtingen. Later moderner gespeld Rekkense Inrichtingen, nog weer later Van Ouwenaller Vereniging, lekker af te korten tot VOV. Inmiddels wordt een nóg oudere bijnaam steeds vaker hergebruikt: de kolonie.