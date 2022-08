Vermist 16-jarig meisje weer terecht, meldt politie

ERRUG onderzoekt bijzondere lichtver­schijn­se­len boven Slingebos

EIBERGEN - Zoals menig oplettende Eibergenaar de afgelopen week heeft kunnen merken, is er duidelijk sprake van verhoogde activiteit in de lucht boven het Slingebos. Met name in de avonden zijn er aan de oostelijke hemel vreemde lichten te zien die ogenschijnlijk zonder duidelijk doel heen en weer flitsen. Ook kan soms een licht zoemend geluid worden waargenomen.

15 augustus