Vernield bankje op Needse Berg in ere hersteld, maar de eerste kras is alweer gezet

NEEDE - Het vernielde zitbankje bij de uitkijktoren aan de Beukenbosweg op de Needse Weg is hersteld. Vrijwilliger Gerrit ten Hoopen heeft het metalen bankje voorzien van drie degelijke houten planken. Dinsdagmiddag of -avond heeft een bezoeker met een scherp voorwerp er al weer een ‘markering’ op gemaakt. „Het blijft hier ook een hangplek of trefpunt zodra het donker is.”

De verontwaardiging was groot, toen eind mei de vernieling van het metalen bankje in het nieuws kwam. Met een paal of grote steen was het metalen raster van het bankje met veel geweld ontzet.

TIP/VVV-voorzitter Mans Koster gaf toen aan dat de locatie van de uitkijktoren aan de Beukenbosweg al langer behalve wandelaars en fietsers ook publiek aantrekt dat ‘uitkijken’ anders beleeft. Je bent aan de Beukenbosweg ook uit het directe zicht van passanten én kunt eventueel vanaf de toren op grote afstand anderen zien naderen. In en rond de toren is regelmatig verpakkingsmateriaal gevonden, afkomstig van hasj en synthetische drugs.

Volledig scherm Dinsdagmiddag of -avond heeft een bezoeker kans gezien een markering achter te laten op één van de planken. © Peter Zandee

Het bankje is nu weer toonbaar én bruikbaar: met degelijk hout en beslag is voor een nieuw ‘zitvlak’ voor het bankje gezorgd, dat stevig is verankerd aan het metalen onderstel. Dat amper een dag later één van die planken alweer is gemarkeerd, vinden enkele voorbijgangers ‘typisch’ en jammer, maar het verbaast hen ook weer niet.

„Het blijft hier ook een hangplek of trefpunt zodra het donker is. Mensen die hier in de buurt wonen hebben 's nachts wel eens lichtschijnsel gezien bovenin de toren”, zegt een wandelaar.

„Ik kom hier vrijwel dagelijks met de hond langs, maar op momenten dat niemand hier wandelt kunnen hier andere dingen gebeuren. Ik ben hier 's morgens vroeg ook wel eens politie tegengekomen. Dus die houden de plek ook regelmatig in het oog.”

Volledig scherm Het vernielde bankje zoals het er eind mei bij stond. © Peter Zandee