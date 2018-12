Vernieling escaleert tot schietpartij: agent én twee anderen gewond in Winterswijk

Update/ VideoWINTERSWIJK - Wat begon met een melding over een vernieling liep vannacht volledig uit de hand. Na het slopen van een woning aan de Keizersdwarsweg in Winterswijk vertrokken drie verdachten in eerste instantie, maar het drietal keerde terug met één of meerdere wapens. ,,Op dat moment is er geschoten waarbij een politiecollega gewond is geraakt,’’ meldt de politie. De politie heeft in totaal vijf mensen gearresteerd.

Het begon even na 01.00 uur vannacht met een melding van een vernieling aan een woning. De drie verdachten van deze vernieling zijn na dit incident vertrokken in een zwarte Skoda, ‘met het cijfer 99 in het kenteken’, meldt de politie.

Zwaar gewond

Een agent nam poolshoogte bij de woning, maar dat werd hem bijna fataal. ,,Op dat moment is er geschoten waarbij een collega gewond is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd,’’ zo laat de politie vanmorgen vroeg weten. De agent werd na behandeling weer ontslagen uit het ziekenhuis. Hij maakt het ‘naar omstandigheden goed’.

Ook de verdachten kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf. ,,Een van de inzittenden was zwaar gewond en is per helikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd,’’ meldt de politie. Ook de bestuurder van de auto raakte gewond.

Volledig scherm In Winterswijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier mensen gewond geraakt. Eén van hen is een politieagent. Er is geschoten, zo meldt de politie. © News United / 112 Achterhoek-nieuws

Klopjacht

Na een klopjacht is de zwarte Skoda waarin de verdachten vertrokken aangehouden. Wat er precies is voorgevallen in Winterswijk, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Aan de Keizersdwarsweg, die deels is afgesloten met linten en hekken, staat een zogenaamde Plaats Delict-unit. De technische recherche probeert sporen in de woning en op straat veilig te stellen.

De politie roept ooggetuigen op om zich te melden. ,,De politie wil het heel graag weten als u de zwarte Skoda met het cijfer 99 in het kenteken vannacht heeft gezien in de omgeving van de Keizersdwarsweg in Winterswijk,’’ zo luidt de oproep. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of bellen met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.