Verpauperd station in Vorden blijft voorlopig leeg: verkoop aan chocolaterie Magdalena gaat niet door

met video Vandalen vernielen kabouter­speel­bos, eigenaar ziet levenswerk sneuvelen

De kabelbaan is doorgesneden, de ruiten van het tuinhuisje liggen eruit en de pipowagen is totaal vernield. Vandalen hebben huisgehouden in het kabouterspeelbos in Aalten van Jan Hulzink. ,,Ik was witheet van binnen, echt boos.”

7 februari