Vertrekkende feestvierders rijden alcoholfuik in: 20 bestuurders hebben slokje teveel op

Op het festival is veel alcohol ingenomen en om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan op de weg, zijn alle bestuurders maandagmorgen onderworpen aan een alcoholcontrole. Langs de provinciale weg N313 (Hamelandroute) stonden tientallen agenten om de bestuurders te testen op (rest)alcohol in het bloed.

Al vroeg werd er iemand aangehouden, die te veel had gedronken om nog een auto te mogen besturen. Opvallend: diegene was níet afkomstig van de Zwarte Cross, laat de politie weten. ,,De man was onderweg naar zijn werk, maar had te veel alcohol in zijn bloed om te mogen rijden”, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

De man kreeg een rijverbod van twee uur, waarna hij weer verder mocht.

In totaal zijn twintig mensen uit de auto gehaald die te veel alcohol in het bloed hadden. Eén iemand had drugs op, welke drugs dat zijn geweest moet blijken uit een bloedproef.

De politie is tevreden over de resultaten. ,,We hebben meer dan 1.000 alcoholtests afgenomen, als er dan ‘maar’ twintig mensen te veel op hebben is dat iets waar wij tevreden mee zijn”, zegt Westerhoff.

Druk op de weg

Door de uittocht van de vele duizenden Zwarte Crossers is het erg druk op de weg, zo staat er op de A12 bij Duiven een file die ongeveer een uur vertraging oplevert. Dit heeft ook te maken met een ongeval dat is gebeurd op de linkerrijstrook.



Als gevolg van de file op de A12 staat het ook vast op de A18 bij knoppunt Oud-Dijk, en op de A50 richting Arnhem loopt het verkeer eveneens vast.

