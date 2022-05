Videograaf Jahra over WOII-docuproject Grensherinneringen: ‘Door mensen te laten vertellen, bewaren we de verhalen’

EIBERGEN - Het lijkt een contrast, na de twee minuten stilte op 4 mei: juist mensen aanmoedigen te praten. Het videoproject dat Jahra Esser voor Stichting Ik vraag me af... uitvoerde, wil helpen om stil te staan bij wat was. Vrijdagavond 6 mei wordt Jahra's documentaire ‘Grensherinneringen’ vertoond in De Oude Mattheüs. „Nu zijn er nog mensen die uit eigen herinnering kunnen vertellen.”

Oorlog is veel meer dan jaartallen in geschiedenisboeken en vermeldingen van veldslagen en politieke en militaire leiders. Juist waar het leven van gewone mensen overhoop wordt gegooid, ráákt het je. Uitgerekend langs de scheidslijn die grens heet is het contrast tussen ‘wij’ en ‘zij’ en ‘goed’ en ‘fout’ heel relatief. Met dat in het achterhoofd gingen vrijwilligers van Stichting Ik vraag me af... de regio door, aan zowel Nederlandse als Duitse kant. Videograaf Jahra Esser (29 nu) filmde vanaf zomer 2018 de ruim twintig ooggetuigen van de periode van de Tweede Wereldoorlog.

‘Grensherinneringen/Grenzerinnerungen’ heet de film tweetalig. Drietalig als je ook het ‘grensplat’ meerekent. „We hebben de focus op de periode vanaf 1939 gelegd. Maar het belangrijkste principe was wel mensen gewoon te laten vertellen”, zegt Esser. „De eerste paar van de in totaal 22 gingen wat moeizaam. Ik had toen een papiertje met vragen erop ter voorbereiding. Belangrijk was mensen zo min mogelijk te onderbreken. Het ene verhaal is het andere verhaal niet. Een vragenlijst zorgde voor rust. Om de rode draad per verhaal niet kwijt te raken.”

Alle verhalen samen leverden enorm veel filmmateriaal op. „Belangrijk was: klópt het? We hebben veel gecontroleerd. Want het menselijk geheugen is een vreemd fenomeen. Je kunt iets van een ander kopiëren. Of iets van horen zeggen in je herinneringen boetseren. Hoe dan ook is het belangrijk nu er nog mensen leven, uit eigen herinnering te laten vertellen. Om verhalen uit de eerste hand te bewaren.”

De première van de documentaire was in 2020 in coronatijd, toepasselijk bij Café Grenszicht op de grens Holterhoek-Zwillbrock. In december 2021 won het project de People-To-People-Euregioprijs. Nu ‘na corona’ rond 4 en 5 mei weer valt te herdenken en te vieren, wordt de documentaire opnieuw vertoond. „Er valt nu weer iets massaler dingen samen te doen. Zoals deze film bekijken.”

