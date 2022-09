Vier windmolens bij Lievelde en Groenlo nog allerminst zeker

Auto knalt hard tegen boom langs Borculose­weg in Barchem, bestuurder naar ziekenhuis

BARCHEM - Een automobilist is zondagavond gewond geraakt nadat hij tegen een boom is gebotst in Barchem. Voordat hij met een klap tot stilstand kwam, raakte de auto nog andere bomen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

