Vios Beltrum is niet ‘mans’ genoeg tegen concurrent SV Delden

,,Het was de mannen tegen de jongens’’, luidde de pijnlijke conclusie van Kevin Vos gisteren tegen vier uur 's middags. Even daarvoor was de trainer met Vios Beltrum hard onderuit gegaan in een rechtstreeks duel om de tweede periodetitel in de vierde klasse B. Het Overijsselse Delden legde de Beltrumse ploeg na rust op de pijnbank en liet de spelers van de thuisclub in grote verslagenheid achter: 1-5.