Voetballers GSV’63 uit Geesteren wachten tevergeefs: tegenstander Westendorp komt niet opdagen

Good Looking haalt Project Rem­brandt-finaliste Siobhán Kaufman naar Ruurlo

RUURLO – Siobhán Kaufman eindigde als tweede bij de schilderwedstrijd van het Project Rembrandt. Van de vakjury kreeg zij het compliment dat zij ongetwijfeld de beste portretschilder van alle deelnemers was. De organisatoren van de expositie ‘Good Looking – portretkunst in Ruurlo’ zijn enorm trots dat Siobhán het werk waarmee ze de finale haalde, exposeert op Good Looking.

21 maart