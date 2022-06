Voorproefje Lichtenvoods bloemencorso: ‘sneak preview’ maquettes wagenontwerpers

Beide dagen zijn de schaalmodellen van wagens die zondag 11 september door de straten zullen trekken, te zien in Cultureel Centrum Den Diek.



Het bloemencorso in Lichtenvoorde trekt jaarlijks vele duizenden mensen. Vanwege corona werd het twee jaar lang anders ingevuld. In plaats van een rondtrekkend spektakel, was er een statische show. Nu de beperkingen voorbij zijn, kunnen de wagens voor het eerst sinds 2019 weer in optocht door het dorp.



Voor mensen die slecht ter been zijn, is er een gratis pendeldienst. Daarmee kunnen bezoekers vanaf de Zomermarkt, dit weekend in het centrum van Lichtenvoorde, naar de maquettepresentatie gebracht worden. Alle info op bloemencorso.com.