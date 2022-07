Vrieskou is simpele oplossing om exotische woekeraar Japanse duizendknoop uit te roeien

Dat ontdekte het Ulftse Technisch Innovatie Bureau Achterhoek (Tibach) tijdens een proef in de gemeente Oude IJsselstreek.



Tibach presenteerde deze week de resultaten van een proef waarbij een systeem de duizendknoop bevriest. Een koelmachine in een grote container verspreidt door een lange slang een koelmiddel dat uitkomt bij een vriespijp. Die zitten in de grond tussen de wortels van de plant, die daardoor uiteindelijk bevriest en afsterft.



De Japanse duizendknoop is een zogenoemde exoot. Hij hoort hier niet, maar heeft zich in no-time weten te verspreiden. De plant groeit tegen de klippen op en kan schade veroorzaken aan rioleringen, gebouwen, wegen en zelfs waterkeringen.