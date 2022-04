Vrijheid in de DOM in Eibergen: Grand Café Free-Dom en meer

In alle vrijheid nieuwe naobers ontmoeten. En genieten van lekkernijen uit verschillende landen. Het Grand Café is open van 10.00 tot 16.00 uur. Tegelijk is het ook de aanloop naar meer. Zoals exposities rond persoonlijke verhalen. Verhalen van toen, verbonden met verhalen van nu. Over en van mensen die zelf hebben ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En daar anderen over willen vertellen. De exposities ‘Kind van de Vrijheid’ en ‘Sporen van de Vrijheid’ zijn te bezoeken en de verhalen te lezen als in de Dom een activiteit is.

Yentl Flavour

Het Zutphense trio Yentl Flavour speelt een variatie aan Jiddische liederen, folk/Ierse en klassieke muziek. In de week van herdenken en vieren besteedt Yentl Flavour aandacht aan teksten uit het dagboek van Etty Hillesum, ‘Het Verstilde Leven’. Deze joodse vrouw werd op 29 jarige leeftijd in Auschwitz vermoord. Entree: vrije gift. Zondag 1 mei, 15.00 uur.

4 mei-herdenking

Na de herdenking bij het bevrijdingsmonument aan de Burgemeester Wilhelmweg is er op 4 mei koffie en muziek in de Dom. Om ongeveer 21.30 uur worden hardlopers van atletiekvereniging ASV uitgezwaaid die vertrekken naar Hotel De Wereld in Wageningen om daar het bevrijdingsvuur op te halen.

Bevrijdingsconcert

Het Seniorenorkest de Achterhoek onder leiding van dirigent Willem Loff brengt natuurlijk muziek uit de jaren ’40-’45 van o.a. Vera Lynn en Glenn Miller. Er wordt een ode gebracht aan de bevrijders van toen. Maar het orkest wil ook graag andere muziek delen. Vanuit het besef dat muziek en cultuur een van de grote vrijheden is waarvan wij mogen genieten. In de pauze is er koffie/thee. Entree: vrije gift. Donderdag 5 mei, 14.00 uur.

Documentaire ‘Grensherinneringen’

Twee jaar lang heeft videograaf Jahra Esser samen met de Stichting “Ik vraag me af…” gewerkt aan de documentaire “Grensherinneringen” ofwel “Grenzerinnerungen”. Mensen aan weerszijde van de Nederlands-Duitse grens werd gevraagd naar hun persoonlijke herinneringen over de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het zijn bijzondere verhalen zonder een scherpe scheidslijn tussen “wij” en “zij”, “goed” en “fout”. Een entreekaartje kost 2,50 p.p. en is te verkrijgen in dorpshuis De Huve, Grotestraat 52, of via info@domeibergen.nl. Vrijdag 6 mei, 20.00 uur.

Ricciotti ensemble

Het Ricciotti ensemble is een straatsymfonieorkest bestaande uit veertig jonge musici. Ricciotti speelt symfonische muziek voor mensen die er normaliter niet mee in aanraking komen. Ricciotti speelt overal en voor iedereen! En vandaag komt ze naar de Dom met haar Regenboogtour. De boodschap is dat niemand perfect in een hokje past en dat is maar goed ook! Mogen zijn wie je bent is een groot goed en dat heeft met vrijheid te maken! Entree: vrije gift. Zondag 8 mei, 16.00 uur .

Meer informatie over de DOM en wat er te doen is op domeibergen.nl.