Vrijwilligers Jan en Tinie: samen 100 jaar een gouden paar voor Lochuizen

Het is bijna te veel om op te noemen wat de echtelieden samen voor de buurtvereniging en dus voor heel Lochuizen hebben betekend. En nog. Samen met handige dorpsgenoten maakte Jan (72) in de werkplaats van zijn bouwbedrijf in Lochuizen heel wat attributen voor de zomerfeesten. Ook waren Tinie (71) en hij medeverantwoordelijk voor de legendarische 12 meter hoge waterbaan die tot in de verre omtrek de aandacht trok. „Dat was toen een heel spektakel.” Tinie: „We zagen zo’n hellingbaan op vakantie en dachten dat het ook wel iets voor de zomerfeesten kon zijn.”