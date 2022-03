Vrijwilligers kerkepaden Beltrum sjouwen er wat af: ‘Ieder voorjaar 22 kilometer in orde maken’

Veel sjouwen

Die bestaat uit zo’n 40 vrijwilligers. Dat zijn er volgens Hartjes maar net genoeg. „Reken maar uit: we hebben twee tractoren, bij elk moet drie man. Dat is zes mensen. Dat drie dagen in de week, dus dan zit je al op achttien. De meesten doen het een keer in de veertien dagen, dus de week erna heb je weer anderen nodig. En dan zijn er nog wat die vooral licht werk rondom de kerk doen, die zijn al een dagje ouder en kunnen het padenonderhoud fysiek niet meer volhouden.” Want je sjouwt er wat af, als kerkepadvrijwilliger. De paden worden elk jaar aan weerszijden met een speciaal apparaat afgestoken, anders worden ze steeds smaller. Het onkruid moet eraf en dat gebeurt met de hand. Daarna worden de paden afgestrooid, zoals dat heet, dan gaat er een soort fijn puinstof overheen en dat wordt daarna gewalst. Op sommige plekken is er meer reparatie nodig, daar komt de fundering, grof puin, er doorheen.

Geen uitbreiding

De Beltrumse kerkepaden kennen drie hoofdroutes: het Möllepad, het Austepad en het Sonderspad of Slingepad. Ze worden onderling verbonden door fietspaden langs landwegen, die eigendom zijn van de gemeente of het waterschap. De paden zelf lopen over gronden van diverse eigenaren. Uitbreiding van de kerkepaden zit er in Beltrum voorlopig niet in. Grondeigenaren zijn wat huiverig, met name ten aanzien van uitwerpselen van honden in hun weilanden, waardoor koeien ziek kunnen worden. Of fietsers die van de paden afgaan. Hartjes snapt dat, maar weet inmiddels ook dat dat wel meevalt. „We krijgen nooit klachten van de eigenaren die meedoen. Er is ook genoeg sociale controle. Er wordt echt wel wat van gezegd als iemand z’n hond laat loslopen in de wei.”