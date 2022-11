Waardering voor paralympisch volleybaltalent Alfred Oonk (58) uit Neede: ‘Vanaf m’n 11de ben ik er vrijwel dagelijks met volleybal bezig’

column Windmolens? Prima, maar zet ze zo ver mogelijk weg! En zeker niet in mijn achtertuin!

Not in my backyard! Oftewel in gewoon Nederlands: niet in mijn achtertuin! In ons overbevolkte landje lijdt bijna iedereen inmiddels aan dit nimby-syndroom. We willen allemaal vrij uitzicht, geen overlast, geen druk verkeer, geen aantasting van de privacy, een goede nachtrust en fijn wonen. Dus zeggen we ja tegen windmolens, maar niet in onze achtertuin.

3 november