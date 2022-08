Wat heeft Bach met koffie en seks? Ontdek het in Zieuwent

Om met Bachs modernere kant te beginnen: zijn Kaffeekantate springt eruit. Koffie was in zijn tijd - Bach leefde van 1685 tot 1750 - niet onomstreden omdat de effecten van het goedje nog niet helemaal vaststonden. Tegelijk kwam het koffiedrinken in zwang in een periode waarin ook vrouwen opkwamen voor meer vrijheden, inclusief seksuele. Het werk draait om Liesje, een koffieverslaafd meisje. Haar vader wil haar van het koffiedrinken afhelpen door haar te laten trouwen. Maar Liesje weet zowel aan de koffie áls aan een vrijer te komen.

Vooral niet-kerkelijke muziek

Is Bachs skelet wel dat van de componist?

Schrijver/journalist Bert Natter vertelt zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur in Het Witte Paard over Bachs stoffelijke resten: de componist werd in 1750 begraven in een algemeen graf bij de Johanneskirche in Leipzig. In 1894 moest die kerk worden uitgebreid en werd gezocht naar Bachs gebeente. Een skelet verhuisde als dat van Bach naar binnen. Nadat de Johanneskirche in de Tweede Wereldoorlog was verwoest, werd Bach in 1950 herbegraven in de Thomaskirche. Maar onzeker is of het echt Bachs botten zijn die hier ‘rusten'.