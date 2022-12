Wat kunnen we leren van onze kinderen? Veel: ze omarmen liefdevol hun Oekraïense klasgenootjes!

Zestigers zijn de jongeren onder leer­ling-molenaars: ‘Gestopt met werken? Hier is genoeg te doen’

NEEDE - Bennie Mensink is hoofdmolenaar van de Vereniging Hollandsche Molen in Neede. Zaterdag staat hij met zijn mede molenaars tijdens de Gelderse Molendag klaar voor het publiek met tal van activiteiten in het kader van een halve eeuw Gilde van Vrijwillige Molenaars.

23 november