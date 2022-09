Wat vaker koffie en thee uit de thermos: omdat alle kleine beetjes helpen

Spannende verhalen over het Haaksber­ger­veen, dat doe je met QR-codes en je smartphone

HAAKSBERGEN/REKKEN - In het Haaksbergerveen ligt een schat aan verhalen. De Stichting Schaapskudde Haaksbergen (SSH) wil ze delen met publiek. Op twintig wetenswaardige locaties in het veen staan straks paaltjes met QR-codes. „Waar de laatste turf werd gestoken, in 1988 een F16 neerstortte, of waar rond de oorlog bijzondere dingen zijn voorgevallen.”

30 augustus