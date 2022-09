Waterlekkage bracht drugslab aan het licht, recherche onderzoekt wat er afgelopen half jaar is gebeurd

Medika­mente die Grenze opent nieuwe winkel in Groenlo

GROENLO - In het voormalige Lidl-pand aan de Ruurloseweg in Groenlo komt een nieuwe winkel van Medikamente die Grenze. Dat laat een woordvoerder van de keten desgevraagd weten. De exacte openingsdatum is nog onduidelijk.

14 september