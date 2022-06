Waterschap wil meer samenwerken met Duitsers; gezamenlijke aanpak droogte en hoogwater

Buurtbewo­ners zijn brandweer te snel af en blussen brand in bestelbus­jes in Doetinchem

DOETINCHEM - Alerte buurtbewoners hebben zondagavond laat in Doetinchem twee in brand gestoken bestelbusjes geblust. Dat gebeurde aan de Bunderhorst. De brandweer werd iets voor middernacht gealarmeerd en hoefde alleen nog met warmtetests te onderzoeken of de brand goed was gedoofd.

