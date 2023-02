We dachten allemaal hetzelfde en daarom spraken we het maar uit: wij hoefden slechts één familielid te missen

Kruipend op klompen de baan over: ‘Wat kloep’m is? Als een achterlij­ke op je knieën naar die andere kant’

VRAGENDER - Na meer dan twintig jaar is het zogeheten kloep’m in Vragender terug. Bij deze boerensport is het de bedoeling om met houten klompen aan de voeten zo snel mogelijk over een baan te kruipen.