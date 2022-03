Weer op zoek naar bed van de reus op Needse Berg

Op avontuur in Neede? Beklim de toren op de Needse Berg, en ga op zoek naar Woudy de woudolifant. Sinds kort kun je tussendoor ook nog speuren naar de slaapkamer van de reus. „Het is de kunst voor een gevarieerd publiek leuke dingen aan te bieden", zegt beleidsmedewerker toerisme en recreatie Naomi Höfkes van de gemeente Berkelland. „Stichting Achterhoek Toerisme promoot deze plek via een route-app als onderdeel van de campagne Kidsgeluk. Nu dit onderdeel weer up to date is, wordt het hier nog aantrekkelijker.”

Needse Berg ontstaan door lekke reuzenzak zand

Heel kort: het vinden van het bed van de reus is het spannendst voor jongere kinderen die nog geen kop boven de ‘muren’ van het labyrintje uitsteken. En geen angst: de reus is niet thuis. Maar het is wel dezelfde - heel oude - reus die op deze plek de Needse Berg heeft laten ontstaan. Koster: „Die reus had een enorme zak zand op zijn rug. Die raakte hier lek, en zo ontstond de berg. Er is ook een theorie over een gletsjer, maar dat is wel érg fantasierijk...”