Weer zwerft er een wolf door de regio: ‘Wijs Achterhoek nu aan als officieel leefgebied wolf’

,,We hebben niet de indruk dat er nu al een wolf definitief leeft in de Achterhoek, maar het is naïef om te denken dat dit nooit gaat gebeuren”, zegt Glenn Lelieveld, coördinator van het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland.



Want alle randvoorwaarden voor een definitieve vestiging van de wolf in de Achterhoek zijn er, zegt Lelieveld. ,,De wolf heeft twee dingen nodig: genoeg te vreten en beschutting, een plek om zich te verschuilen. Beide zijn volop aanwezig in de Achterhoek. Er lopen meer dan genoeg reeën waar de wolf zich tegoed aan kan doen en bosjes en bosgebieden zijn er eveneens voldoende.”