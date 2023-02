Welke woning kleurt rood op de kaart? Huiseigenaren krijgen warmtescan

Volgens de gemeente gaat veel warmte van woningen onnodig verloren via daken, ramen en gevels. Als Silvoldenaren weten waar aan het huis het lek zit dan kunnen ze op die plek beter isoleren is de redenatie van de gemeente. Daarom wordt de scan breed aangeboden. In totaal komen er bijna 1200 woningen in aanmerking.

Niet warmer dan vijf graden

Een aantal buurtverenigingen in het dorp hebben in samenwerking met Agem energieloket zelf de camera ter hand genomen de afgelopen week. Zij gaan als buurt met de Agem verder kijken naar oplossingen voor warmteverlies aan de woning. Deze warmtescans vallen buiten de door de gemeente aangeboden scan.

Rapport met advies

Nadien krijgt iedere huishouding die op de foto is gezet een rapport met de bevindingen van het bedrijf Heatpulse. Dat is een onafhankelijk bedrijf die enkel de foto's maakt en de rapporten schrijft. Inwoners die niet zo'n warmterapport willen kunnen tot 12 februari aangeven bij de gemeente.

,,We willen inwoners graag helpen bij het verduurzamen van hun woning. Zeker in deze tijden van hoge energierekeningen. Dit is een eerste stap om hen inzicht te geven waar warmte hun woning verlaat. In het rapport staat vermeld wat ze kunnen doen. Daarbij verwijzen we naar het Energieloket van de Agem. Het Energieloket kan verder ondersteunen met maatwerkadvies en informeren over goedkope leningen en verwijzen naar subsidies.”