Welkoop in Hengelo sluit de deuren: ‘Onvoldoende vertrouwen in de toekomst’

De Welkoop is in Hengelo een begrip. Dinant Bergsma bestiert de winkel al sinds 1985. Klanten reageerden dan ook verbaasd op het bericht op Facebook dinsdagochtend waarin de sluiting werd aangekondigd. ,,Het is een grote verrassing voor de mensen”, zegt Bergsma.

Quote Er is onvoldoen­de vertrouwen naar de toekomst toe. Het is economisch turbulent en dan is ook die oorlog in de Oekraïne erbij gekomen

Aanvankelijk zouden dochters Marieke en Caroline de zaak overnemen. ,,Tot corona kwam, was dat de bedoeling”, zegt Bergsma. ,,Maar nu is er onvoldoende vertrouwen naar de toekomst toe. Het is economisch turbulent en dan is ook die oorlog in de Oekraïne erbij gekomen.”

‘Op de rem’

Daarbij komt dat Welkoop volgens de winkeleigenaar ook een keuze heeft gemaakt om de ‘formule te vernieuwen’. ,,We zouden liever een beetje op de rem gaan, maar de Welkoop wil de kernactiviteiten iets meer aanzetten. Dat heeft financiële consequenties”, stelt Bergsma. Die extra investering zien ze op dit moment niet zitten.

De opheffingsuitverkoop is inmiddels in volle gang en loopt nog tot 4 maart. Dan gaan de deuren van de winkel voorgoed dicht. Tot die tijd kunnen klanten alle producten - van hondenbrokken tot tuinfakkels - tegen flinke kortingen kopen.

Coöperatie

Welkoop is gespecialiseerd in tuingereedschap, diervoeding, werkkleding, planten en zaden. De winkelketen is eigendom van de coöperatie Agrifirm en heeft haar hoofdkantoor in Apeldoorn. In 1997 ging de Welkoop samen met Boerenbond, maar in 2014 gingen de twee toch weer afzonderlijk van elkaar verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.