Werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting keert weer terug in Almen

ALMEN/LOCHEM - Museum Staal staat deze zomer in het teken van Jeanne Bieruma Oosting. Het werk van de kunstenares, die onder meer in Lochem en Almen woonde, is vanaf april te zien in het Almense museum.

Samen met Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud, Stichting Nobilis Centrum voor Prentkunst in Fochteloo, Museum Maassluis en Museum Henriette Polak in Zutphen organiseert Museum Staal ‘De Zomer van Jeanne’. De serie tentoonstelling gaat over het leven en het werk van Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994).

In Museum Staal ligt het accent op het werk dat Oosting in Almen maakte. Op latere leeftijd verbleef Oosting, die als kind jarenlang op kasteel De Cloese bij Lochem woonde, afwisselend in Almen en Amsterdam. ‘Het Elger’ fungeerde daarbij als buitenhuis van Oosting. De schilderijen die in Museum Staal te zien zijn, bevatten dan ook talloze werken met uitzicht vanuit haar raam op Het Elger.

‘De Zomer van Jeanne’ is van 9 april tot en met 30 oktober te zien in Museum Staal. Naast de tentoonstelling staan er in deze periode verschillende activiteiten op het programma. Zo biedt het Almense museum, samen met Museum Henriette Polak, de fietstocht ‘Op de fiets met Jeanne’ aan. Deze route is verkrijgbaar in beide musea en de VVV’s.