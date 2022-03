Wethouder GroenLinks: ‘Verkiezingscampagne Winterswijk smerigste die ik ooit heb meegemaakt’

,,Het was een groot theater. Iedereen was het met elkaar eens. Maar ondertussen is dit de smerigste verkiezingscampagne die ik ooit heb meegemaakt’’, aldus de wethouder van GroenLinks.



Frings heeft vanaf de zijlijn met stijgende verbazing naar de verkiezingscampagne in Winterswijk gekeken de afgelopen maanden. Voor hemzelf was er geen winst te behalen, want zijn partij GroenLinks doet niet mee aan de verkiezingen. ,,Er is in deze campagne puur op de man en de vrouw gespeeld en niet op de inhoud’’, vindt hij.



Hij doelt daarbij ook op de rel van afgelopen weekend. Toen werden verkiezingsborden vernield, waarbij Loes ten Dolle van D66 het moest ontgelden. En er was een lastercampagne tegen Henk Jan Tannemaat van Winterswijk Belang.