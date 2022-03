Wethouder Inge klein Gunnewiek stapt per direct op in Winterswijk: ‘Het heeft geen zin meer om te blijven’

WINTERSWIJK - Wethouder Inge klein Gunnewiek van Winterswijk stapt per direct op. Ze heeft in een brief aan burgemeester Joris Bengevoord haar ontslag aangeboden. ,,Ik voel geen enkele legitimatie meer om nog besluiten te nemen, ook niet demissionair”, zegt ze.

De VVD-wethouder laat weten geen andere mogelijkheid te zien dan direct haar werk neer te leggen. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben stemmers keihard afgerekend met de huidige coalitie. Direct na de uitslag liet Klein Gunnewiek al weten dit niet verwacht te hebben.

Bloed, zweet en tranen

Quote Leken mogen onderzoe­ken onderuit halen, alvorens ze überhaupt zijn afgerond. Je kunt je er als wethouder eigenlijk niet meer tegen wapenen Inge klein Gunnewiek Twee dagen later heeft ze haar conclusie getrokken. ,,Ik kan voor mezelf zeggen dat ik me altijd ingezet heb voor de gemeente. Daarbij heb ik ook lastige beslissingen moeten nemen in stevige dossiers. Daar waren keuzes waar geen simpel antwoord op mogelijk was, met als gevolg dat niet iedereen blij was. Maar het waren wel keuzes die gemaakt moesten worden”, zegt ze.



,,Als ik dan lees dat de winnaars van de verkiezingen door een aantal van die keuzes op voorhand een streep zet, dan heeft het voor mij geen zin meer om te blijven. Dan hou ik de eer liever aan mezelf. Ik hoef niet op het pluche te blijven zitten tot het nieuwe college er is.”

Felle reacties

De reacties op de collegekeuzes waren met regelmaat zeer fel. Tegenstanders lieten, ook in deze krant, in stevige bewoording van zich horen en stelden het beleid meer dan eens aan de kaak. Ook in de verkiezingsstrijd werden de meningen breed uitgemeten. ,,Er zijn paginagrote advertenties geweest waarin expliciet is opgeroepen niet op het huidige college te stemmen”, zegt Klein Gunnewiek. ,,Dat werd politiek gestuurd.”

Quote Welke bestuurder durft straks nog moeilijke besluiten te nemen? Inge klein Gunnewiek Ze staat nog altijd achter haar keuzes. Het meest trots is ze daarbij op nieuwbouwplan De Rikker. ‘Iets waarover niet gesproken kon worden toen ik wethouder werd’, aldus Klein Gunnewiek. ,,Maar ook in de kwestie van de camping en het bedrijventerrein hebben wij als gemeente gekozen voor de toekomst. Dat zien de tegenstanders anders. Jammer. Ook voor de toekomst, want krijgt iedere ondernemer die iets wil nu te horen dat het níet kan?”



,,Als wethouder heb ik beslissingen genomen voor het belang van 29.000 inwoners. En natuurlijk verlies je daarbij de mensen die geraakt worden niet uit het oog. Dat is helaas anders ervaren.”



Waar ze grote moeite mee heeft, is dat tegenstanders in haar ogen te selectief kijken. ,,Mensen kijken alleen vanuit hun eigen blikveld en nemen niet de moeite het vanuit verschillende standpunten te bekijken.”



Daarnaast hebben mensen die niet van de hoed en rand wisten vrijuit de ruimte gekregen om deze plannen onderuit te halen, zegt ze. ,,Ook in De Gelderlander. Daar kan je je als wethouder eigenlijk niet tegen wapenen.”

Grote zorgen

Die ontwikkeling baart haar grote zorgen. ,,Wat betekent dit voor de toekomst van Winterswijk? En welke bestuurder durft straks nog echt moeilijke besluiten te nemen? Daar maak ik me echt zorgen over.”

Haar plek in de gemeenteraad zal Klein Gunnewiek, die lijsttrekker is bij de VVD, niet innemen. ,,Nee, ik trek me terug. Onze nummer twee gaat mijn plek innemen. Ik blijf wel politiek betrokken, maar dan op de achtergrond. We gaan ons de komende vier jaar herpakken om bij de volgende verkiezingen sterker terug te komen.”

Begrip voor de keuze

Burgemeester Joris Bengevoord laat in een korte reactie weten Klein Gunnewiek te bedanken voor haar keiharde werk voor Winterswijk. ‘Ik heb respect voor het feit dat ze op een aantal jarenlang slepende dossiers besluiten heeft genomen. Daarnaast was ze een gerespecteerd collega voor ons in Winterswijk, maar ook in de regio Achterhoek en de EUREGIO’, schrijft hij.

Ook mede-wethouder Henk Jan Tannemaat zeg het jammer te vinden van Klein Gunnewiek nu vertrekt. Zijn partij Winterswijks Belang, is eveneens flink gekrompen tijdens de laatste verkiezingen. ,,Ik vind het uiteraard jammer dat Inge klein Gunnewiek vertrekt, want ze heeft zich de afgelopen jaren echt enorm goed ingezet voor de gemeente. Maar ik respecteer haar keuze wel.”

Tannemaat zich eveneens zorgen over de bestuurscultuur in de gemeente. ,,Ik hoop dat het nieuwe college goed gaat nadenken hoe het dan anders zou moeten. Wij zijn regelmatig beticht van het niet transparant zijn, terwijl wij dat in onze ogen wel waren. Blijkbaar konden wij die transparantie niet goed aantonen, dus daar moet aandacht voor zijn”, zegt Tannemaat. ,,Anders kun je het als wethouder nooit goed doen.”

Voor Winterswijk



Lijsttrekker Tom van Beek van Voor Winterswijk, de grote winnaar tijdens de afgelopen verkiezingen, had vrijdagochtend nog niet meegekregen dat Klein Gunnewiek besloten heeft op te stappen. ,,Dat is wel verrassend, maar tegelijk ook wel een moedig besluit”, zegt hij. ,,Ze heeft zich jarenlang ingezet voor Winterswijk, al kwamen haar ambities niet echt overeen met die van ons. Maar ik kan me dus voorstellen dat de verkiezingsuitslag van woensdag haar koud op het dak is gevallen. Dit is natuurlijk nooit het plan van de VVD geweest. Maar ja, de kiezer bepaalt.”