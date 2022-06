Wie gaat er dagelijks besturen? Dit zijn de nieuwe wethouders van Berkelland

Behalve burgemeester Joost van Oostrum is alleen VVD-wethouder Gerjan Teselink (39) een bekend gezicht in het woensdagmiddag gepresenteerde nieuwe college. De Eibergenaar is de enige wethouder die blijft regeren in Berkelland. „Nee, ik heb niet getwijfeld”, zegt hij. „Ik heb er zin in. De afgelopen jaren zijn toch wat ondergesneeuwd door corona.” Had Teselink de afgelopen vier jaren onder meer financiën in zijn portefeuille, nu zet hij zich onder meer in voor recreatie en toerisme, participatie, promotie en duurzaamheid.