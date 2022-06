Wim en Trees proefden tijdens corona de vrijheid. ‘Wij gaas stoppen met het café. De Beuk blijft overeind’

met video #HéScheids: speler Lochuizen botst met paal & HSC’21 zet radio aan bij spannende ontknoping

ENSCHEDE - Het regionale amateurvoetbal van afgelopen weekeinde zat weer vol met opvallende gebeurtenissen, waaronder een ultieme en tegelijkertijd pijnlijke poging tot een doelpunt van een speler van Lochuizen, HSC’21 dat live op de radio hoorde of het een periodetitel had binnengehaald en de winnende goal van Vasse in de kampioenswedstrijd.

7 juni