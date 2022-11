Windmolens bij Beltrum overbodig vanwege extra turbines op zee, meent actiegroep. Klopt niet!, zegt de gemeente Berkelland

Slachtvisi­te in Noordijk: ‘De buurt keurde het vlees van het geslachte varken, het vet moest steentjes­dik zijn’

Het is minder druk dan in voorgaande keren op de slachtvisite in Noordijk, maar het is er niet minder gezellig door. Goedgemutste bezoekers laten zich het varkensvlees en de vergeten groenten goed smaken.

