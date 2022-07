Winterswijk spreekt zich uit tegen stikstofbeleid: ‘Dit is hier niet haalbaar’

De motie werd ingediend door coalitiepartijen CDA , Voor Winterswijk en oppositiepartij Morgen.

In hun gezamenlijke motie stellen de partijen dat de doelstelling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied niet te doen is. ,,In Winterswijk, met haar Natura 2000-gebeiden, is het absoluut onhaalbaar”, zei Wim Elferdink van het CDA. ,,Dit plan betekent het einde van de landbouw in Winterswijk. Zelfs als we heel Winterswijk van de kaart vegen, zijn deze doelen onhaalbaar.”

Dat de partijen zorgen hebben over het landelijk beleid, betekent niet dat ze stikstof niet als een probleem zien. ,,Integendeel. Maar als de kritische stikstofdepositie volgens de wet de enige methode is om de natuurkwaliteit te toetsen, dan is het zeer de vraag of het juridisch houdbaar is”, aldus Elferdink.

Haalbare doelen

Daarom roepen de drie partijen het college op de motie bij de provincie en het kabinet onder de aandacht te brengen. In de hoop zo een breed gedragen plan te kunnen maken, waarbij ingezet wordt op haalbare doelen.

De motie werd aangenomen met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Winterswijk heeft in deze discussie wel een bijzondere positie. ,,We zijn officieel geen pilot, maar we worden door gedeputeerde Peter Drenth wel zo genoemd”, zegt wethouder Wim Wassink van het CDA. Daarmee doelt hij op het feit dat er in Winterswijk momenteel wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak.

Daarbij zitten het rijk, de provincie, gemeente en het waterschap om tafel met lokale betrokkenen als agrariërs, landeigenaren en natuurbeheerders. Het doel is zo een op maat gemaakt stikstofplan te maken voor Winterswijk. ,,Wat hier ontwikkeld wordt, moet de blauwdruk worden voor de rest van Gelderland”, aldus wethouder Wassink.

Boeren

Om te laten zien dat ze blij zijn met de stellingname van Winterswijk, trok een grote groep boeren naar het centrum. Dat verliep ordelijk. ,,Complimenten aan de boeren die hier de laatste tijd gedemonstreerd hebben en ook vanavond in het centrum staan. Het gaat hier allemaal heel netjes”, aldus wethouder Wassink. ,,We hopen dat het zo blijft.”

In tegenstelling tot de boeren, zaten de Winterswijkse raadsleden overigens niet in het dorp. Vanwege een coronabesmetting is fysiek vergaderen niet mogelijk en werd de raadsvergadering digitaal gehouden.