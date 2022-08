Winterswijker (40) verdacht van witwassen 6 miljoen euro: huiszoekingen Arnhem, Duiven, Zevenaar

MET VIDEO Vladimir Poetin ‘schittert’ opnieuw in Rekkens bloemencor­so

REKKEN - De Russische president Vladimir Poetin doet het wéér. Wat? Schitteren in het Rekkense bloemencorso. ‘I want U(kraine)’ is de titel van de wagen van Huttensteä in het bloemencorso. Poetin zit de Oekraïense deelneemster aan ‘The Voice of Holland’ achterna.

24 augustus