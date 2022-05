Winterswijks Sorba trots op bijdrage aan prijswinnende gebouwen: Depot Boymans van Beuningen en Rechtbank Amsterdam

‘Spring is in the air': Euphonia brengt voorjaars­con­cert in Pickerhal

EIBERGEN - Twee jaar een voorjaar zonder voorjaarsconcert - dan is het dit jaar hard tijd. Voor muziekvereniging Euphona uit Eibergen is het jaar extra historisch: Euphonia bestaat dit jaar 125 jaar. Publiek is zondagmiddag om 14.30 uur welkom om - gratis - muzikaal mee te genieten in de Pickerhal.

12 mei