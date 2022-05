Winterswijkse Mondriaan wordt geveild bij Sotheby’s in New York en moet zo’n 170.000 euro opbrengen

WINTERSWIJK/ NEW YORK - Twee werken van Piet Mondriaan worden volgende week geveild bij het internationaal vermaarde veilinghuis Sotheby’s in New York. Eén van de werken toont een huis in Winterswijk: het gaat om het wevershuis aan de Zonnebrink in het dorp.

Volgens Sotheby’s is het werk ‘kenmerkend voor de vroege landschappen die Mondriaan in Nederland schilderde’. Op het schilderij is een deel van het huis te zien, dat later werd omgebouwd tot arbeidswoningen. Ten tijde van het maken van het werk stond het tegenover de woning van de familie Mondriaan in Winterswijk, aldus Sotheby’s.

Het schilderij, gemaakt in 1899, moet tussen de 120.000 en 180.000 dollar opbrengen, wat gelijk staat aan een bedrag tussen de 110.000 en 170.000 euro. Het schilderij is afkomstig uit een collectie in Boston en meet 70,5 bij 54 centimeter. Dat is iets kleiner dan een papier op A1-formaat.

Chrysant op papier moet nog meer opbrengen

Ook een met waterverf en potlood gemaakt werk op papier van een chrysant wordt geveild. Dit kunstwerk, door Mondriaan gemaakt in 1908, wordt zelfs nog hoger gewaardeerd en moet een bedrag opbrengen van tussen de 150.000 en 250.000 dollar.

De veiling van de werken is op woensdag 18 mei bij Sotheby’s in New York. Wie interesse heeft, hoeft niet naar New York: bieden op werken in deze zogeheten Modern Day-veiling, waar meer dan 300 werken onder de hamer komen, kan ook online.

Piet Mondriaan (1872) was 8 jaar oud toen hij met zijn ouders naar Winterswijk verhuisde. In 1892 verhuisde hij naar Amsterdam, de kunstschilder verwierf zijn faam later vooral als kunstenaar in Parijs en New York. Hij is 71 als hij in 1944 overlijdt.