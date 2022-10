Wonen in de kerk in Vragender: ‘De klokken blijven hangen, maar ze luiden niet meer elk uur’

Er worden negen woningen gerealiseerd in het voormalige Achterhoekse heilighuis. Daarvoor ondergaat het pand, dat dateert uit 1952, in iets meer dan een jaar een ware transformatie. Want een kerk leent zich niet zomaar om in te wonen.



,,In januari 2022 zijn we begonnen met de bouw”, zegt Werner Hegeman terwijl hij trots over de bouwplaats loopt. De Vragendernaar is samen met dorpsgenoten Jan van de Wolfshaar, Jos Tanck en Joop Ikink de initiatiefnemer van het plan.