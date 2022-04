Wordt het nieuwe college topzwaar met twee wethouders van Voor Winterswijk?

In het dorp gonst het van de namen, maar we zullen nog even geduld moeten hebben. Wordt er achter de schermen een interne strijd gevoerd voor de begeerde plekken op het pluche? Het blijft opvallend stil. Ook de portefeuilleverdeling zal ongetwijfeld onderwerp van forse discussie zijn.

Dat krijgen we straks uiteraard haarfijn uitgelegd, zodra het college bekend is. Want er waait een nieuwe wind in Winterswijk en ‘transparantie’ is immers het toverwoord.

Uit de gespreksverslagen van de eerste twee rondes blijkt duidelijk waarom de twee andere winnaars van de verkiezingen, D66 en de nieuwe partij Morgen, niet mogen aanschuiven bij het college. D66 viel al na de eerste ronde af vanwege te veel inhoudelijke verschillen met Voor Winterswijk.

Te veeleisend

Morgen bracht het weliswaar wel tot een tweede ronde, maar kreeg het lid op de neus omdat André van Nijkerken te veeleisend was. Hij wilde een sterk en breed samengesteld college, desnoods met wethouders zonder politieke kleur. Voor Winterswijk had echter al twee wethoudersposten voor zichzelf in gedachten, dat rijmde absoluut niet met de wensen van Morgen.

Quote Voor Winters­wijk had al twee wethouders­pos­ten voor zichzelf in gedachten, dat rijmde absoluut niet met de wensen van Morgen

Dus wordt het een college met PvdA en CDA. De grootste partij Voor Winterswijk kreeg bij de presentatie aan de raad direct het verwijt te vervallen in oude politiek en te gaan voor de poppetjes en het pluche. En dat terwijl Voor Winterswijk nu juist zo graag nieuwe politiek wil voeren. Waarbij naast transparantie ook veel ruimte moet komen voor de oppositie in de raad. Tom van Beek noemt het de ‘uitgestoken hand’.

Hij werd vorige week wel gewaarschuwd voor zijn deelname met twee wethouders in het college. Die fout – een college in onbalans – had het CDA in de vorige raadsperiode namelijk ook gemaakt vanuit een overwinningsroes. Het gevolg was een enorme clash met Winterswijks Belang, die drie jaar lang nadreunde met verzuring en verbittering in de raad.

Vastgeklonken

De kans dat Voor Winterswijk met twee wethouders in het college topzwaar wordt is aanwezig. Het CDA lijkt er geen moeite mee te hebben. Die partij zit vastgeklonken aan de overwinnaar. Net als de PvdA, die er vooral op gebrand is een wethouderszetel te behouden en een flinke draai moest maken gezien de tegenstellingen in de afgelopen periode met Voor Winterswijk.

We gaan weer boeiende tijden tegemoet, waarbij het de vraag is hoe lang die uitgestoken hand van het nieuwe college blijft. Met een geduchte oppositie van D66, Morgen, VVD en WB kan die wel eens snel weer worden ingetrokken.