Yadir bekroont debuut voor De Graafschap met doelpunt: ‘Ik had het totaal niet verwacht’

Protest­mars over bouw villa’s in Barchemer bos roept vragen op, raadslid wil ‘alles op tafel’ via Wob-ver­zoek

BARCHEM / LOCHEM - Calle Janssen van LochemGroen! gaat een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indienen bij de gemeente Lochem over de veelbesproken bouw van zes villa’s in een bos in Barchem. Met dit juridische middel wil het raadslid helderheid krijgen of er toezeggingen vanuit de gemeente zijn gedaan aan de ontwikkelaar.

17 oktober